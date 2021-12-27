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Paraguay'da ilk kez Omicron varyantı görüldü

Paraguay'da ilk kez Omicron varyantı görüldü
AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Güney Amerika ülkesi Paraguay'da ilk defa 3 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Paraguay'da ilk defa 3 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi.

Sağlık Gözetim Direktörü Sandra Irala, yakın zamanda Meksika'nın Cancun şehrinden gelen ve Kovid-19'a karşı aşı takvimini tamamlamış 3 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Irala, yurt dışından gelenlerin 5. günde test yaptırması gerektiğini belirterek, Cancun'dan dönenlerin yakın temaslılarının da test yaptırdığını ve aralarında Kovid-19'a yakalananların olduğunu belirtti.

Kovid-19 gen dizimi testlerinin yapıldığı Merkez Laboratuvar Direktörü Carolina Aquino da, Omicron vakalarının artabileceğine dikkati çekerek, halihazırda 46 pozitif vakanın gen dizimi testinin yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Julio Borba ise sağlık sisteminin herhangi bir kötüleşme ihtimaline karşı hazırlandığını, yoğun bakım ünitelerinin aktif olduğunu bildirdi.

Yetkililer, ülkeden çıkışlarda bir kısıtlama getirilmeyeceğini belirtti ve halka aşı olma çağrısında bulundu.

Nüfusu 7 milyonu aşan Paraguay'da 16 bin 601 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 465 bin 338 kişide görüldü.

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AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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