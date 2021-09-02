Paradox Interactive'in CEO'su Ebba Ljungerud istifa etti
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Paradox Interactive'in CEO'su Ebba Ljungerud istifa etti

Paradox Interactive'in CEO'su Ebba Ljungerud istifa etti
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Paradox Interactive'in CEO'su şirketin stratejisinden dolayı duyduğu endişe üzerine istifasını verdiğini bildirdi

Ebba Ljungerud'un şirket stratejisi kaynaklı duyduğu endişeden dolayı istifa etti. Fredrik Wester ise Paradox Interactive'in yeni CEO'su seçildi.

Crusader Kings, Hearts of Iron ve Stellaris gibi oyunların arkasındaki geliştirici- yayıncı Paradox Interactive, CEO'sunun şirketin stratejilerden dolayı istifa etmesinin ardından yerine Fredrik Wester geçti.

Paradox tarafından duyurulduğu üzere, Ebba Ljungerud yayıncıdaki CEO'luk görevinden istifa etti. Şirket rolden ayrılmasının derhal yürürlüğe gireceğini, ancak iyi bir devir teslim sağlamak amacıyla Paradox Interactive ile bir süre daha çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Yayıncıya göre Ljungerud'un rolden ayrılma kararı şirketin ileriye dönük stratejilerden kaynaklandığı belirtiliyor. Paradox'tan yapılan açıklamada "Onun liderliği sırasında organizasyon, oyuncu tabanı ve oyun projelerimiz güçlendirildi ve büyütüldü bu da şirkete gelecekteki büyüme için güçlü bir temel sağladı." Açıklamasını yaptı.

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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