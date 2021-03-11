Paradise Lost'un çıkış tarihi duyuruldu! Sistem gereksinimleri neler?

2020 yılında çıkması beklenen oyunlardan biri olan Paradise Lost, piyasaya sürüldü. PC ve konsollar için sunulan oyuna dair detaylar da netleşti. Oyun severlerin akıllarında bulunan çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

PARADISE LOST ÇIKIŞ TARİHİ

Paradise Lost, 24 Mart'ta PlayStation4, Xbox One ve PC (Steam, GOG) için çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun PC üzerindeki satış fiyatı 14,99 dolar olurken, Xbox Store'da %20 indirimle 34,00 TL'den ön siparişle satışa sunuluyor.

PARADISE LOST HİKAYESİ

2. Dünya Savaşı'nın bir galibi yok

Savaş 20 yıl daha sürdü ve Nazilerin Avrupa'ya nükleer füze göndermesiyle alevler içinde son buldu. Sonrasında, Avrupa'nın kalbi bir yıkım ve radyasyon gizemiyle örtülü kalmaya devam etti.

Dünya'daki son hikâye

Annesinin ölümünden sonra Polonya'nın çorak arazisinde dolaşırken devasa bir Nazi sığınağı keşfeden 12 yaşındaki Szymon olarak oynuyorsun. Szymon, annesinin bağrına bastığı fotoğraftaki gizemli adamı arıyor.

Terk edilmiş bir sığınak

İleri teknolojinin Slav pagan görüntüleriyle iç içe geçtiği retrofütüristik sığınağa in ve içinde saklı yer altı şehrini keşfet. Polonyalı istilacıların ele geçirişinden içinde yaşayanların kaderine kadar olan bitenleri öğrenerek sığınağın hikâyesini ortaya çıkar.

Ewa'yı bul

Sığınağın teknolojisi yoluyla Ewa adında gizemli bir kız Szymon ile iletişime geçti. Eğer onu bulursa, fotoğraftaki adamı ona sorabilir. Onu bulursa, sonunda yalnız olmaz…

PARADISE LOST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

· İşletim Sistemi: Windows 10

· İşlemci: i5

· Bellek: 4 GB RAM

· Ekran Kartı: GeForce GTX 960

· Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

· İşletim Sistemi: Windows 10

· İşlemci: i7

· Bellek: 8 GB RAM

· Ekran Kartı: Geforce GTX 1060

· Depolama: 30 GB kullanılabilir alan