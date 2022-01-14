Para yüzmede milli takım seçme yarışması, Gaziantep'te yapılacak

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Para Yüzme Milli Takım Seçme Yarışması, 4-6 Şubat tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacak yarışmaya katılacak tüm sporcu, idareci ve antrenörlerin, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından onaylanmış katılım formu ve kafile listelerini, 21 Ocak Cuma günü saat 17.00'ye kadar federasyona göndermesi gerekiyor.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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