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Para Yüzme Milli Takımı Japonya'da kampa girdi

Para Yüzme Milli Takımı, Japonya'nın Chiba kentinde kampa girdi.

06.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:30
Para Yüzme Milli Takımı Japonya'da kampa girdi

Para Yüzme Milli Takımı, 'nın Chiba kentinde kampa girdi.

Bedensel Engelliler Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, yüzme milli takımı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için Japonya'da çalışacak.

Japonya'da 18 Ocak'ta sona erecek kampta teknik ekip 4 kişiden oluşurken 4 de sporcu yer alıyor.

Milli takım kadrosunda sporcular Beytullah Eroğlu, Elif İldem, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk bulunuyor.

Kaynak: AA
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