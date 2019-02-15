Para yeniden gelişen piyasalara yöneliyor!

2017'yi parti havasında geçiren, 2018'de ise % 34 gerileyen gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasaları bu yıl yeniden paranın adresi olmaya aday. Yılbaşından bu yana % 8 prim yapan borsalardaki yükselişin, Fed'in yırtıcı bir şahinden sakin bir güvercine dönüşmesiyle devam etmesi bekleniyor.