Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
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Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü Kayseri'de eşinden para alamayan kadın, evini yaktıktan sonra kaçtı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eşinden para istedikten sonra olumsuz yanıt alan kadın, evini ateşe verdi.

Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü

Kayseri'de eşinden para alamayan kadın, evini yaktıktan sonra kaçtı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eşinden para istedikten sonra olumsuz yanıt alan kadın, evini ateşe verdi. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen ev, küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre C.U., eşi T.U.'dan para istedi. Kocasından olumsuz yanıt alan C.U., duruma sinirlenerek evin oturma odasındaki koltuğu yaktıktan sonra evden kaçtı. Alevler kısa süre içerisinde evi sararken, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yarım saat içerisinde söndürüldü. Olayın şaşkınlığını yaşayan koca T.U.'yu, apartmanın önünde komşuları sakinleştirirken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan C.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Çiftin evlerinde kiracı olarak oturdukları ve çıkan yangında evde bulunan eşyaların çoğunun yandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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