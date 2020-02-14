Para ve altın çalan şüpheli uyuşturucudan tutuklandı

14.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:07

Gaziantep'te, girdiği bir adresten para ve altın çalan şüpheli şahsı yakalamak için yapılan çalışmalarda, şüphelinin uyuşturucu ticaretinden geçtiğimiz günlerde tutuklandığı belirlendi.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Boyacı Mahallesindeki bir adresten hırsızlık yapılması olayıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, 12 Ocak 2020 Pazar günü bahsi geçen ikametten bir miktar para ve altın çaldığı tespit edilen şüpheli şahsın uyuşturucu ticaretinden tutuklandığı belirlendi.



Yeditepe Mahallesi'nde ise 2 ayrı ikamette yapılan aramada 20 adet çalıntı olduğu değerlendirilen tespih, 9 adet fişek, bir miktar bonzai, esrar ve metafetamin maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA