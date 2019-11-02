Para üstü dolandırıcılığı kameraya yansıdı

02.11.2019 10:55

Sultangazi'de bir markette gerçekleşen para üstü dolandırıcılığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki bir markette alışveriş yapan kimliği belirsiz kişi, aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya geldi.

Kasiyer Büşra Orhan'a 200 lira veren kişi, para üstünü uzatan Orhan'ın bir anlık dalgınlığından yararlanarak 100 lirayı ceketinin cebine koydu.

Kasada görevli Büşra Orhan'a paranın üstünü 100 lira eksik aldığını söyledi. Tekrar kasasını kontrol eden kasiyer Orhan, parayı aldığı eksik verdiği düşüncesiyle bu kişiye tekrar 100 lira daha verdi.

Kasiyerden parayı alan kişi marketten ayrıldı. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market çalışanı Orhan, dolandırıldığını fark etti. İş yerindeki bu anlar, kaydedilerek marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büşra Orhan, güvenlik kamerasından aldığı görüntülerle birlikte emniyete başvurarak bu kişiden şikayetçi oldu.

Kaynak: AA