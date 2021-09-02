Para tekvandoda Meryem Çavdar'dan gümüş madalya
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Para tekvandoda Meryem Çavdar'dan gümüş madalya

Para tekvandoda Meryem Çavdar'dan gümüş madalya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.

Meryem Betül Çavdar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para tekvando K44 49 kg finalinde Peru'dan Leonor Espinoza Carranza'ya 34-21 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu madalyayla Türkiye'nin paralimpik oyunlardaki  madalya sayıyı 14'e yükseldi. 

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.
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