Para tekvandoda Meryem Çavdar'dan gümüş madalya
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
Bu madalyayla Türkiye'nin paralimpik oyunlardaki madalya sayıyı 14'e yükseldi.
- Ankara
Meryem Betül Çavdar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para tekvando K44 49 kg finalinde Peru'dan Leonor Espinoza Carranza'ya 34-21 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Bu madalyayla Türkiye'nin paralimpik oyunlardaki madalya sayıyı 14'e yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı