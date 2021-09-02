Para tekvandoda Mahmut Bozteke'den bronz madalya
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.
Milli sporcu bronz madalya maçında İtalyan Antonino Bossolo'yla karşılaştı. Mahmut, ilk rauntta 14-2 üstünken hakem kararıyla müsabakayı kazandı ve bronz madalya elde etti.Milli sporcu, paralimpik oyunlarda Türkiye'ye tekvando branşında madalya getiren ilk isim oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı