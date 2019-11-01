Para tekvandoda 6 olimpiyat kotası

01.11.2019 10:18

Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda elde ettiği 5'i altın toplam 12 madalya ile ikinci olan miller, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 6 sıklette kota kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Tekvando Birliği tarafından İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen şampiyonada 239 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada 13'ü erkek 7'si kadın 20 milli sporcuyla yer alan Türkiye, elde ettiği 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya ile organizasyonu, kadın takım, erkek takım ve genel sıralamada Avrupa 2'ncisi olarak tamamladı.

Organizasyonda erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, K42 75 kiloda Mehmet Serkan Serpici, K42 +75 kiloda Sefer Tayyip Harputlu, kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar ile K43 +58 kiloda Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız altın, erkekler K43 75 kiloda Yusuf Yünaçtı ile K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut gümüş, erkekler K44 61 kiloda Ali Can Özcan, K44 75 kiloda Fatih Çelik, K42 61 kiloda Nail Karadaş, kadınlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal ile Seçil Er ise bronz madalya kazandı.

2020'ye 6 kota

Türkiye, İtalya'da elde ettiği derecelerle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 6 kota hakkı elde etti.

Bir ülkenin en fazla 6 kota alabileceği paralimpik oyunlarda Türkiye, tüm kategorilerde kota kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar, K44 58 kiloda Gamze Gürdal, K43 +58 kiloda Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke, K44 75 kiloda Fatih Çelik ve K43 +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut, Türkiye'yi Tokyo'da temsil etme hakkı kazandı.

Mehmetçiğe asker selamı

Alınan sonuçlardan ardından büyük sevinç yaşayan milli sporcular, ay-yıldızlı bayrakla salonda tur attı.

Milli takım kafilesi ve Federasyon Başkanı Metin Şahin, asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metin Şahin, Para Tekvando Milli Takımı'nı kutlayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"İtalya'da başarı geleneğimizi sürdürdük. Sporcularımız kürsülere ambargo koydu ve sonunda takım halinde de kürsüde yerimizi aldık. Ayrıca 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na da alınacak en fazla sayıda kotayı almayı başardık. Engelli sporcularımızı kutluyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Yıllardır kendilerine en büyük desteği veriyoruz. Bu desteğin karşılığını bu şekilde almak gurur verici. Sporcularımızın bu başarılarını 2020 yılında da sürdüreceğine inanıyorum."

Kaynak: AA