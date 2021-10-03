Para tekvando milli sporcusu Sabit'in hedefi dünya şampiyonluğu

İSTANBUL (DHA) - HATAY'da 28 yıl önce çalıştığı inşatta taşıdığı su borularının elektrik tellerine temas etmesiyle iki kolunu kaybeden milli para tekvandocu Sabit Köse (47), Avrupa Para Tekvando Birliği'nce İstanbul'da düzenlenen şampiyonada 'Avrupa Şampiyonu' oldu. Mart 2022'de Çin'de yapılacak 'Para Tekvando Dünya Şampiyonası' için antrenörü Hasan Erişik ile çalışan Köse, altın madalyanın sahibi olmak istiyor.

Kentte 1993 yılında çalıştığı bir inşatta, taşıdığı su borularının elektrik tellerine teması sonucu iki kolunu kaybeden, milli para tekvandocu Sabit Köse, geçen ay Avrupa Para Tekvando Birliği tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada, finalde Rus rakibini yenerek altın madalya aldı. Avrupa Şampiyonu olan Köse, 2022 yılı Mart ayında Çin'de düzenlenecek Para Tekvando Dünya Şampiyonası için antrenörü Hasan Erişik gözetiminde aralıksız çalışıyor.

2010 yılında Dünya Tekvando Federasyonu'nun açmış olduğu para tekvando branşıyla serüvene başladıklarını söyleyen Tekvando Milli Antrenörü Hasan Erişik ise "Bu branşta, Türkiye Şampiyonası'nda 10 tane sporcumuz derece yapıyordu. Akabinde sporcularımız aşırı istikrar sağlamadıkları için bu işten koptular. Sabit kardeşimiz, o günden bugüne istikrarını hiç bozmadı. Normalde Sabit'in yarıştığı tüm sporcular yaşça ondan çok genç. Sabit'in yaşı biraz daha onlara göre büyük olmasına rağmen istikrarı ve azmi onu başarıya çok rahat taşıdı. Haftanın periyodik günlerinde koşu, egzersiz antrenmanlarımız var. Hep yeni hedef belirliyoruz kendimize. Sanki hiç çalışmamışız gibi sıfırdan başlıyoruz. Eksiklerimizi, hatalarımızı gözden geçirerek inşallah 5 ay sonra yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip büyük başarılar elde etmek istiyoruz" diye konuştu.