İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 25 madalya kazandı - Haberler Spor
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İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 25 madalya kazandı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 25 madalya kazandı

Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 7'si altın 25 madalyanın sahibi oldu.

İSTANBUL (AA) - Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 7'si altın 25 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu (TTF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Para Tekvando Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na puan veren şampiyonaya 12 ülkeden 121 sporcu katıldı.

Türk sporcular 7 altın, 7 gümüş, 11 bronz madalya kazanırken, ay-yıldızlılar bu sonuçla, kadınlarda Avrupa şampiyonu, erkekler ve genel sıralamada Avrupa 2.'si oldu.

Kadınlarda Rusya ikinciliği, Kazakistan üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde Rusya ilk sırayı aldı, üçüncü ise Polonya oldu.

TTF Başkanı Metin Şahin, hedeflerinin Paris 2024 olduğunu belirterek, "Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın sona ermesinin ardından organizasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Sırada Paris 2024 var. Bunun için de ilk puan şampiyonasını İstanbul'da gerçekleştirdik. Sporcularımız, elde ettikleri sonuçlarla hepimizin yüzünü güldürdü. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum." diye konuştu.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın madalya: Meryem Betül Çavdar (K44 52 kilo), Seçil Er (K44 65 kilo), Mahmut Bozteke (K44 63 kilo), Fatih Çelik (K44 70 kilo), Sabit Köse (K41 63 kilo), Semra Kaya (K41 47 kilo), Ayşe Işık (K41 +65 kilo)

Gümüş madalya: Gamze Gürdal (K44 57 kilo), Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız (K44 65 kilo), Ayşe Dudu Karatay (K44 +65 kilo), Alican Özcan (K44 58 kilo), Muhammed Asbala (K41 58 kilo), Yıldıray Erdiç (K41 80 kilo), Adem Arslan (K41 +80 kilo)

Bronz madalya: Nurcihan Ekinci (K44 47 kilo), Büşra Emire (K44 47 kilo), Emine Altun (K44 52 kilo), Tuğçe Şen (K44 57 kilo), Lütfiye Özdağ (K44 65 kilo), Mikail Akay (K44 63 kilo), Muhammet Emir Bıktay (K41 58 kilo), Rafet Samet Adıyaman (K44 63 kilo), Oktay Atalay (K44 70 kilo), Kadriye Turgut (K44 +65 kilo), Gülsün Çelik (K44 +65 kilo)

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 25 madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 25 madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 25 madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 25 madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 25 madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 25 madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 25 madalya kazandı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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Haber: İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 25 madalya kazandı - Haberler Spor
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