Para Swimming World serisinde mücadele veren Sümeyye Boyacı kimdir?

10.09.2019 11:01

9-15 Eylül tarihleri arasında Londra'da gerçekleştirilecek Para Swimming World serisinde Türkiye'yi temsile edecek olan Sümeyye Boyacı, daha önce de Para Swimming World Serisi'nde Amerika, İtalya, Finlandiya, Singapur ve Almanya'da toplam 6 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya elde etmişti. Sümeyye Boyacı hayatı, biyografisi ve başarı öyküsü merak ediliyor.

SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?

Yüzme şampiyonu Boyacı 5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Doğumundan itibaren iki kolu olmayan Boyacı, aynı zamanda kalça çıkıklığı rahatsızlığı ile doğdu.

S5 engelli sınıfında; serbest, sırtüstü ve kelebekleme dallarında yarışmaktadır. 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'nda yarışan Boyacı, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazanmıştır.

ULUSLARARASI ALMAN ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN MADALYA ALDI

Gittiği bir akvaryumda gördüğü balıkların kolları olmadan yüzebilmesinden etkilenerek 2008 yılında yüzmeye başla yan Boyacı, 2013'te, antrenör Mehmet Bayrak ile çalışmaya başladı. Haziran 2016'da, Berlin'de düzenlenen ve kariyerinin ilk uluslararası yarışı olan 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'nda mücadele etti. 50 m sırtüstü gençler B S5 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Rio de Janeiro'da düzenlenen 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S5 kategorisinde 8. sırada yer aldı. 2017'de, Ligurya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S1-5 kategorisinde bronz madalya kazanırken, 50 m serbest S1-5 kategorisini 4. sırada tamamladı. Aynı yılın Aralık ayında, Meksiko'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dört farklı kategoride yarıştı.

Ağustos 2018'de, Dublin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda, 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazandı.