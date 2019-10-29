29.10.2019 01:22

Para sayan şahsın elinden bin lirayı çalan hırsız yakalandı

SAMSUN - Samsun'da bir kişinin ATM'den çektiği bin lirayı sayarken kapkaç yöntemiyle alıp kaçan şahıs yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Site Camisi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki B.G., ATM'den çektiği bin lira parayı sayan F.D.'nin elinden parayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Yakalanan B.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan B.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA