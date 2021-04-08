Para Politikası Kurulu'na yeni üye
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Para Politikası Kurulu'na yeni üye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Para Politikası Kurulu'na yeni üye

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçildi.

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre Para Politikası Kurulu'na yeni üye seçildi. Açıklamaya göreProf.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Hobikoğlu, 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısına katılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 22/A maddesi uyarınca, Banka Meclisi Üyelerinden Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmiştir. Sayın Hobikoğlu, 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu Toplantısına katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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