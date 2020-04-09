Para politikalarının etkinliğini artırmada maliye politikaları desteği şart
Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için genişleyici para politikaları hayata geçirilirken, sürecin başarıya ulaşması için güçlü maliye politikaları desteğinin gerekliliği ön plana çıkıyor.
09.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:41
Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için genişleyici para politikaları hayata geçirilirken, sürecin başarıya ulaşması için güçlü maliye politikaları desteğinin gerekliliği ön plana çıkıyor
Kaynak: Dunya.com