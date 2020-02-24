Para politikalarına 'koronavirüs' ayarı

24.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:35

Küresel ekonomik krizin ardından merkez bankacılığında yaşanan paradigma değişimi, günümüzde doğal afet, salgın gibi öngörülemeyen her gelişme sonrasında etkisini yeniden hissettirirken, son olarak Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün para politikalarına yansıdığı göze çarpıyor.