Para Okçuluk Milli Takımı Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota için Çekya'da yarışacak
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Para Okçuluk Milli Takımı Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota için Çekya'da yarışacak

Para Okçuluk Milli Takımı Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota için Çekya'da yarışacak
Anadolu Ajansı / Hüseyin Doğru - Haberler | Spor

Para Okçuluk Milli Takımı, Paralimpik Oyunları kotası için Çekya'da ok atacak.

Para Okçuluk Milli Takımı, Paralimpik Oyunları kotası için Çekya'da ok atacak.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota verecek son Para Okçuluk Dünya Sıralaması Turnuvası Çekya'nın Nove Mesto kentinde yarın başlayacak.

Turnuvada kadınlarda Yağmur Şengül, Merve Nur Eroğlu, Sevgi Yorulmaz, Zehra Özbey Torun, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, erkeklerde ise Vedat Aksoy, Sadık Savaş, Murat Turan, Bülent Korkmaz, Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu ve Nihat Türkmenoğlu mücadele edecek.

Organizasyon 10 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Para Okçuluk Milli Takımı'nda Bahattin Hekimoğlu, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Özgür Özen, Sadık Savaş, Yağmur Şengül ve Sevgi Yorulmaz'ın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kotası bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Doğru

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