Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu... - Haberler

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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu...

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu...

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu yenerek altın madalya kazandı.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu yenerek altın madalya kazandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Dünya Şampiyonası, Caner Aydın, Okçuluk, Türk, Spor, Haberler

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