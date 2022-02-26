Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Nihat Türkmenoğlu ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 Erkek Milli Takımı finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'nu... - Haberler

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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Nihat Türkmenoğlu ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 Erkek Milli Takımı finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'nu...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Nihat Türkmenoğlu ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 Erkek Milli Takımı finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'nu...

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Nihat Türkmenoğlu ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 Erkek Milli Takımı finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 137-135 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Nihat Türkmenoğlu ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 Erkek Milli Takımı finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 137-135 mağlup ederek altın madalya kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Dünya Şampiyonası, Caner Aydın, Okçuluk, Milli, Spor, Haberler

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