Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Fatma Danabaş ve Nil Mısır'dan oluşan W1 Kadın Çiftler Takımı gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de devam eden organizasyonda Fatma ve Nil'den oluşan W1 Kadın Çiftler Milli Takımı, finalde Rusya'ya yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.