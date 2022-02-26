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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Fatma Danabaş ve Nil Mısır'dan oluşan W1 Kadın Çiftler Takımı gümüş madalya kazandı.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Fatma Danabaş ve Nil Mısır'dan oluşan W1 Kadın Çiftler Takımı gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de devam eden organizasyonda Fatma ve Nil'den oluşan W1 Kadın Çiftler Milli Takımı, finalde Rusya'ya yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Şampiyonası, Gümüş Madalya, Okçuluk, Mısır, Spor, Haberler

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