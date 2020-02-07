Para nakil aracıyla çarpışan otomobilde 1 ölü, 4 yaralı (2)

07.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:00

YARALILARDAN 1'İ ÖLDÜ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, para nakil aracıyla çarpışan otomobilde yaralanan aynı ailedeki 5 kişiden biri olan Murat Karatağ, sevk edildiği Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.

Kaynak: DHA