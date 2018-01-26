Para Müzesinde 'Zeytin Dalı Harekatı' köşesi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bulunan para müzesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesine başlattığı ve adına 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla üzerinde zeytin dalı figürü bulunan paralardan bir köşe oluşturuldu.

Gaziantep'te bulunan Devre Alim Müzesi'nde 2005 ve 2007 yılları arasında basılan ve üzerinde zeytin dalı figürü bulunan eski 20 TL ve 20 YTL'lerden, 'Zeytin Dalı Harekatı' köşesi oluşturuldu. Hazırlanan köşede, asker figürü 1960-1980 yılları arasında askerleri onure etmek amacıyla basılan 50 lira da ilgi görüyor.

Müze sahibi Esat Kaplan, gelen ziyaretçilere büyüteç yardımı ile zeytin dalı ve asker figürlerini yakından gösteriyor.

"Zeytin dalı sadece Türk paralarında var"

Kaplan, müzede 170 ülkeye ait binlerce farklı para birimlerinden yaklaşık 3 ton para bulunduğunu hatırlatarak, bu paralar içerisinde Türk paralarında zeytin dalı figürünün bulunduğunu kaydetti. Zeytin dalının bulunduğu başka para olmaması nedeniyle köşe oluşturduğunu anlatan Kaplan, "Araştırmalarım sonucunda hiçbir parada zeytin dalı figürü görmedik. Sadece bizim YTL ve TL'ler üzerinde rastladık. Aynı zamanda paranın ön yüzünde güvercin ve dünya vardır. Biz dünyaya zaten barış götürüyoruz. ve ben operasyonda görevli askerlerimize başarılar diliyorum. İnşallah bu çalışma başarı ile sonuçlanır" dedi.

"Paraları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Kurmay Başkanı Akar'a hediye etmek istiyor"

Kaplan, müzede bulunan zeytin dalı ve asker figürlü paraları ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar'a hediye etmek istediğini belirterek, "Bu paralar en çok Cumhurbaşkanımızın ve Genelkurmay başkanımızın kişisel müzelerine yakışır. Bu nedenle bu paraları onlara vermek istiyorum. Ayrıca Afrin operasyonuna katılarak, askeri üniforma giymek istiyorum" diye konuştu.

Askerlere ücretsiz

Devr-i Alem Para Müzesi sahibi Esat Kaplan asker, şehit yakını ve gazilerin müzeyi ücretsiz gezebileceklerini söyledi. Üzerindeki zeytin dalının tüm dünyaya önemli bir mesaj olduğunu vurgulayan Kaplan, "Zeytin dalı barışın simgesidir. Zeytin dalını biz tüm dünyaya uzatıyoruz. Zeytin dalı figürü sadece TL ve YTL'miz üzerinde dikkatimi çekti. Çünkü ben bana gelen paraları inceliyorum. Başka paralarda rastlamadım. Zaten biz yıllar öncesinde zeytin dalını dünyaya uzatmışız" diye konuştu.