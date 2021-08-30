Para milli okçular Nihat Türkmenoğlu ve Bahattin Hekimoğlu madalyalarını aldı
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Para milli okçular Nihat Türkmenoğlu ve Bahattin Hekimoğlu madalyalarını aldı

Para milli okçular Nihat Türkmenoğlu ve Bahattin Hekimoğlu madalyalarını aldı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu ile Bahattin Hekimoğlu madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu ile Bahattin Hekimoğlu madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Yumenoshima Park'ta yapılan müsabakalar sonucunda Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu ise bronz madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da takip ettiği madalya töreninde milli sporcular madalyalarını boyunlarına taktı.

Sporcular, kendi müsabakalarında ok attıkları hedefleri de hatıra için imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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Para milli okçular Nihat Türkmenoğlu ve Bahattin Hekimoğlu madalyalarını aldı - Haberler Spor
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