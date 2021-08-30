Para milli okçular Nihat Türkmenoğlu ve Bahattin Hekimoğlu madalyalarını aldı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu ile Bahattin Hekimoğlu madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu ile Bahattin Hekimoğlu madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Yumenoshima Park'ta yapılan müsabakalar sonucunda Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu ise bronz madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da takip ettiği madalya töreninde milli sporcular madalyalarını boyunlarına taktı.

Sporcular, kendi müsabakalarında ok attıkları hedefleri de hatıra için imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki