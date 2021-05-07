Para milli haltercilerden Tayland'da 4 altın madalya

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nın üçüncü gününde milli sporcular, 4 altın madalya elde etti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nın üçüncü gününde milli sporcular, 4 altın madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan kupada, Besra Duman kadınlar 55 kiloda 124 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya uzandı.

Kategorisinde yarışan tek sporcu olarak Besra'nın elde ettiği derece, gençler kategorisinde de değerlendirilerek sporcuya bir altın madalya daha kazandırdı.

Sibel Çam kadınlar 73 kiloda 125 kiloluk, Yasemin Ceylan Baydar ise kadınlar 61 kiloda 110 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, 9 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er