Para milli haltercilerden Tayland'da 4 altın madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Para milli haltercilerden Tayland'da 4 altın madalya

Para milli haltercilerden Tayland'da 4 altın madalya
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nın üçüncü gününde milli sporcular, 4 altın madalya elde etti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nın üçüncü gününde milli sporcular, 4 altın madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan kupada, Besra Duman kadınlar 55 kiloda 124 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya uzandı.

Kategorisinde yarışan tek sporcu olarak Besra'nın elde ettiği derece, gençler kategorisinde de değerlendirilerek sporcuya bir altın madalya daha kazandırdı.

Sibel Çam kadınlar 73 kiloda 125 kiloluk, Yasemin Ceylan Baydar ise kadınlar 61 kiloda 110 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, 9 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Para milli haltercilerden Tayland'da 4 altın madalya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:33:50. #1.16#

title