Para milli atletlerden Dubai'de 3 madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Para milli atletlerden Dubai'de 3 madalya

12.02.2021 19:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 20:00
Para milli atletlerden Dubai'de 3 madalya

Dubai'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin kadınlar 100 metre finalinde, bedensel engelli milli atletler Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet ilk üç sırayı aldı.

Dubai'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin kadınlar 100 metre finalinde, bedensel engelli milli atletler Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet ilk üç sırayı aldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre T53/54 kategorisi final yarışında Hamide Doğangün 17.51'lik derecesiyle altın, Zübeyde Süpürgeci 18.00'lık derecesiyle gümüş, Zeynep Acet ise 18.71'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Turnuvanın ilk iki gününde 4 madalya kazanan millilerin madalya sayısı bugün elde edilen dereceyle 7'ye ulaştı.

Organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali Çelebi Faik Öztrak Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Para milli atletlerden Dubai'de 3 madalya - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 20:02:43. #1.14#
title