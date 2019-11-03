Para masa tenisinde milli sporculardan 7 madalya

03.11.2019 23:22

Türkiye, Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Stadskanaal kasabasında düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuva, takım karşılaşmalarıyla sona erdi.

Ay-yıldızlılar, erkekler ve kadınlar takım maçlarında 2 altın madalya kazandı.

Erkeklerde Abdullah Öztürk ve Hamza Çalışkan'dan oluşan klas 4-5 takımı ile kadınlarda Neslihan Kavas ve Ümran Ertiş'ten oluşan klas 9-10 takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, ferdi ve takım müsabakalarında elde ettiği 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 7 madalyayla organizasyonu bitirdi.

Kaynak: AA