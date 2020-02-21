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Para masa tenisinde 5 madalya

Polonya'nın Wladyslawowo kentinde düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nın ikinci gününde milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

21.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:54
Para masa tenisinde 5 madalya

'nın Wladyslawowo kentinde düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nın ikinci gününde milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar klas 10 kategorisinde Merve Cansu Demir altın, Ümran Ertiş bronz, klas 9 kategorisinde Neslihan Kavas altın, klas 4 kategorisinde de İrem Oluk gümüş madalya elde etti.

Erkekler klas 5 kategorisinde ise Hamza Çalışkan, bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvanın son gününde yarın takım müsabakaları yapılacak.

Kaynak: AA
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