SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Para masa tenisinde 3 madalya - Spor
İspanya, Spor

Para masa tenisinde 3 madalya

İspanya'da düzenlenen Uluslararası Kosta Brava Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

09.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:26
Para masa tenisinde 3 madalya

İspanya'da düzenlenen Uluslararası Kosta Brava Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuvanın bireysel müsabakalarında kadınlar klas 3 kategorisinde Hatice Duman gümüş, erkekler klas 5 kategorisinde Hamza Çalışkan bronz madalya elde etti.

Klas 3-4 kategorisinin kadınlar takım maçlarında, Hatice Duman ve İrem Oluk ise bronz madalyayanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Spor
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Spor
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Spor
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor Spor
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Spor
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Spor
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Can Yaman Sadi Konuk Nilperi Şahinkaya
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Adana Petrol Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Para masa tenisinde 3 madalya - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:13:33. #1.14#