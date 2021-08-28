Para Masa Tenisi'nde 2 bronz 1 final
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Para Masa Tenisi'nde 2 bronz 1 final

Para Masa Tenisi'nde 2 bronz 1 final
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde Kübra Korkut, Ali Öztürk bronz madalya kazanırken, son paralimpik şampiyon Abdullah Öztürk finale çıktı.

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde Kübra Korkut, Ali Öztürk bronz madalya kazanırken, son paralimpik şampiyon Abdullah Öztürk finale çıktı.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Kübra Korkut, yarı finalde Hollandalı Kelly van Zon'a yenilerek bronz madalya kazandı. İlk seti 11-8 kaybeden Kübra, ikinci seti 11-3 alarak maça 1-1'lik dengeyi getirdi. Sonraki iki seti 11-9 ve 11-6 kaybeden milli sporcu, sahadan 3-1 yenik ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, yarı finalde son paralimpik şampiyonu Çinli raket Ningning Cao'ya yenilerek bronz madalya aldı.Setlerde güçlü rakibini zorlayan Ali, 11-7, 11-9 ve 11-9'luk set sonuçlarıyla 3-0 yenildi ve final oynama şansını kaybederek bronz madalyayı boynuna taktı.ABDULLAH ÖZTÜRK FİNALDE 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, Fransız Maxime Thomas'ı 3-1 yenerek finale çıktı. Masa tenisi müsabakalarında son paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk, yarı finalde Thomas ile karşılaştı. Milli sporcu, Rio 2016'da bronz madalya kazanan rakibini 13-11, 8-11, 11-9 ve 11-8'lik setlerle 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Abdullah Öztürk, 30 Ağustos Pazartesi TSİ 10.45'te Güney Koreli Kim Young-gun ile finalde altın madalya için mücadele edecek.


- Ankara
Para Masa Tenisi'nde 2 bronz 1 final
Para Masa Tenisi'nde 2 bronz 1 final

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, bronz madalya kazandı.
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