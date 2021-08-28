Para Masa Tenisçi Nesim Turan'dan bronz madalya
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Para Masa Tenisçi Nesim Turan'dan bronz madalya

Para Masa Tenisçi Nesim Turan'dan bronz madalya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisçi Nesim Turan bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisçi Nesim Turan  bronz madalya kazandı. 

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Nesim Turan, yarı finalde Güney Koreli Kim Young-gun'a yenilerek bronz madalya kazandı.Tokyo Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında dünya şampiyonluğu bulunan Nesim Turan, yarı finalde Güney Koreli Kim ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibine 9-11, 11-9, 11-7 ve 11-2'lik setlerle 3-1 mağlup oldu ve bronz madalya aldı.


- Ankara
Para Masa Tenisçi Nesim Turan'dan bronz madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, bronz madalya kazandı.
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