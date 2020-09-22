Para kolekisyoneri: 'Hatalı basım' paraların değeri yok
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Para kolekisyoneri: 'Hatalı basım' paraların değeri yok

SON zamanlarda medyada sıklıkla yer bulan hatalı basılan paralara yüksek fiyat istenmesine, Gaziantep'te para müzesi sahibi olan koleksiyoner Esat Kaplan itiraz etti.

Para kolekisyoneri: 'Hatalı basım' paraların değeri yok
22.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:59

SON zamanlarda medyada sıklıkla yer bulan hatalı basılan paralara yüksek fiyat istenmesine, Gaziantep'te para müzesi sahibi olan koleksiyoner Esat Kaplan itiraz etti. Kaplan, paraların hatalı basılmadığını, zamanla silinme yaşadığını ve bu tür paraların herhangi bir değerinin olmadığını söyledi.

Gaziantep'te Türkiye'nin ilk para müzesini işleten koleksiyoner Esat Kaplan, son günlerde medyada yer alan ve hatalı basım olduğu iddia edilen paraları koleksiyonculara satmaya çalışanlara tepki gösterdi. Yaklaşık 4 tonluk para koleksiyonuna sahip olan Kaplan, 20, 50 ve 100 TL'de eksik olan '0'ın hatalı basımdan kaynaklanmadığını ve zamanla silinme olduğunu söyledi.

'POLİSE ŞİKAYET EDERİM'Merkez Bankası'nın son teknolojik sistemle baskı yaptığını hatırlatan Kaplan, şunları söyledi:

"Paralardaki eksik olan '0' aslında zamanla silinmiştir. Hatalı basım olayı olamaz. Merkez Bankası'nda basılan para yüzlerce sensör ile kontrol ediliyor. Bunları ortaya atanlar aslında Merkez Bankası'nı karalıyor. Bunlar spekülasyondan öte bir durum değil. Bana getirseler o paraları sahte diye almam bile. Gider polise şikayet ederim. Bu paralarla koleksiyoncuların da başı belada. Eline bu paralardan geçiren arayarak yüksek fiyatlarla satmak istiyor. İşin doğrusu bu paraların hiçbir değeri yok."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eyyüp BURUN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 15:13:01. #1.15#
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