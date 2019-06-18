Para kasalarına kaçak sigara zulalamışlar
Mardin'de düzenlenen operasyonlarda para kasalarının iç kısımlarına zulalanmış halde 8 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mardin'de düzenlenen operasyonlarda para kasalarının iç kısımlarına zulalanmış halde 8 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Mardin KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 16 Haziran 2019 günü saat 04.00 sıralarında Nusaybin ilçesi girişi uygulama noktasında durdurulan pikapta arama yapıldı. Hassas burunlu köpek yardımıyla yapılan aramada 4 adet boş para kasaları içerisinde oluşturan bölmelere gizlenmiş vaziyette toplam 8 bin 930 paket gümrük kaçağı sigara bulunarak el konuldu.
Konuyla ilgili sürücü A.Y. ve yanında bulunan R.K. gözaltına alındı. - MARDİN
Kaynak: İHA
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