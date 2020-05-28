Para karşılığı ilişki için anlaştığı kadını öldüren sanık tahliyesini istedi
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Para karşılığı ilişki için anlaştığı kadını öldüren sanık tahliyesini istedi

Para karşılığı ilişki için anlaştığı kadını öldüren sanık tahliyesini istedi Bursa'da para karşılığı ilişkide bulunmak için anlaştığı N.K'yi boş arazide tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Mıcık'ın yargılanmasına devam edildi.

28.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:24

Para karşılığı ilişki için anlaştığı kadını öldüren sanık tahliyesini istedi

BURSA - Bursa'da para karşılığı ilişkide bulunmak için anlaştığı N.K'yi boş arazide tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Mıcık'ın yargılanmasına devam edildi. Mıcık mahkemede, olayın kazara olduğunu öne sürerek, "Cep telefonumu gasp etti. Aramızda arbede yaşandı. Bir erkek gibi güçlü kadındı" diyerek tahlisini istedi.

Olay, 19.06.2019 tarihinde Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. N.K, otomobiline bindiği Yusuf Mıcık'la iddiaya göre, para karşılığı ilişki için anlaştı ve boş bir araziye gitmesini söyledi. İkili boş araziye geldi. Ancak Yusuf Mıcık, kadına boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi. İddiaya göre N.K, Mıcık'ın otomobilindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı. Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Kadın karnından ve göğsünden vuruldu. Mıcık, otomobiliyle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, N.K'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayetin ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki 70 güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti. Takibe alınan Mıcık, saklanmak için gittiği arkadaşının evinde yakalandı. Mıcık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan 5 çocuk babası Yusuf Mıcık'ın yargılanmasına devam edildi. Mıcık, duruşmaya, bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden koronavirüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. N.K'yi kazayla öldürdüğünü söyleyen Yusuf Mıcık, "Olay günü aracımla seyir halindeyken telefonuma mesaj geldi. Alkollü olduğum için aracımı sağa çekip, mesaja baktığım sırada, camdan bir kadın 'Bakar mısınız' dedi. 'Benimle görüşmek ister misin?' dedi. 'Hayır' dememe rağmen aracıma bindi. Benimle birlikte olmak istedi. 100 liraya anlaştık. 150 metre ileride aracımı park ettim. Yol kenarı ve yerleşim yeri olduğu için ilişkiyi kabul etmedim. Parayı vermeyince, arabanın konsol kısmında bulunan telefonumu aldı. Peşinden inip, kolunu tuttum. Telefonu almak için aramızda arbede çıktı. Kendisinin yalnız çalışmadığını, benim için kötü olacağını söyledi. O sırada kırmızı renkli bir aracın bize doğru geldiğini gördüm. Kendimi korumak için üzerimde bulunan silahımı çıkardım. Bayan bana tekme tokat saldırıyordu. Bu sırada elimde bulunan ve dolu olan tabancam iki el ateş aldı. Yaralanıp yaralanmadığını görmedim. Benim kasten öldürme gibi bir niyetim yoktu. Cinayet kazara gerçekleşmiştir. Bir erkek gibi kuvvetliydi. Pişmanım" diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, cinayetin gerçekleştiği anda olay yerinin yakınında bulunan N.K'nin arkadaşı Havva Ş.'nin ifadesinin alınmasına karar verdi. Mahkeme, yeni adresi tespit edilen Havva Ş.'nin polis zoruyla mahkemeye getirilmesini ve Yusuf Mıcık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Para karşılığı ilişki için anlaştığı kadını öldüren sanık tahliyesini istedi

Kaynak: İHA

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