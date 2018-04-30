Çiftçi, Para İstemeye Evinin Önüne Gelen Adamı Baltayla Öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hocaköy Mahallesi'nde cani adam, evine para istemeye gelen 45 yaşındaki Seçkin Memiş'i baltayla öldürdü.

PARA İSTEDİ, CANINDAN OLDU

45 yaşındaki Seçkin Memiş, Hocaköy Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilik yapan 44 yaşındaki Burhan T.'nin evine gitti. Evinin kapı girişinde Burhan T. ile karşı karşıya gelen Seçkin Memiş, iddiaya göre para istedi. Para vermeyi reddeden Burhan T. ile Seçkin Memiş arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

BALTAYLA KAFASINA VE SIRTINA DARBE ALDI

Öfkelenen Burhan T. evindeki baltayı da alıp Seçkin Memiş'e vurmaya başladı. Kafasına ve sırtına balta darbesi alan Seçkin Memiş ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Memiş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı Memiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Burhan T. ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.