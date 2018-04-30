Çiftçi, Para İstemeye Evinin Önüne Gelen Adamı Baltayla Öldürdü
Bursa İnegöl'de çiftçi, evine para istemeye gelen 45 yaşındaki talihsiz adamı baltayla öldürdü.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hocaköy Mahallesi'nde cani adam, evine para istemeye gelen 45 yaşındaki Seçkin Memiş'i baltayla öldürdü.
PARA İSTEDİ, CANINDAN OLDU
45 yaşındaki Seçkin Memiş, Hocaköy Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilik yapan 44 yaşındaki Burhan T.'nin evine gitti. Evinin kapı girişinde Burhan T. ile karşı karşıya gelen Seçkin Memiş, iddiaya göre para istedi. Para vermeyi reddeden Burhan T. ile Seçkin Memiş arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
BALTAYLA KAFASINA VE SIRTINA DARBE ALDI
Öfkelenen Burhan T. evindeki baltayı da alıp Seçkin Memiş'e vurmaya başladı. Kafasına ve sırtına balta darbesi alan Seçkin Memiş ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Memiş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı Memiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Burhan T. ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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Yaw de get kardeşim şeriat dönemini isteyenlerin döneminde böyle isek şeriat geldiğinde herkes birbirini keser yaşamak istiyorsan git İran’a bir ay kal yaşa gör.bunun şeriat ile laiklik ile alakası yok bu açlıktır sefaletliktir senin karnın tok şeyiattan söz edersin benim karnım açCevap Yaz 12 9 Yayından Kaldır
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Eğer laiklik sistemi kalkmazsa şeriat gelmezse daha büyük felaketler bizi bekliyoCevap Yaz 10 23 Yayından Kaldır