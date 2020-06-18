Para istediği kişiyi bıçakladı... Hiç bir şey yokmuş gibi eşiyle sahilde yürürken polise yakalandı
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Para istediği kişiyi bıçakladı... Hiç bir şey yokmuş gibi eşiyle sahilde yürürken polise yakalandı

Para istediği kişiyi bıçakladı.

18.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:08

Para istediği kişiyi bıçakladı... Hiç bir şey yokmuş gibi eşiyle sahilde yürürken polise yakalandı

ANTALYA - Antalya'da para istediği kişiyle tartışıp bıçaklayan şüpheli yakalandı. Eşi ve çocuğuyla farklı araca bindirilen şüpheli polise, "Eşimde gelsin, vallahi sıkıntı olmaz ağabey Allah rızası için. Çocuğumu göreyim ağabey" diye yakındı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.30 sırasında Konyaaltı Sahili Akdeniz Bulvarı 13 numaralı büfe yakınında meydana geldi. Doğan K, ve birlikte yaşadığı eşi G.K, sahilde Çetin B'den iddiaya göre para istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerin Doğan K, üzerinde bulunan bıçağı Çetin B'nin ayağına sapladı. Çetin B, kanlar içinde yerde kalırken şüpheli sahil bandında yürüyerek uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Doğan K ve yanındaki eşi sahil üzerinde martı timleri tarafından yakalandı. Ters kelepçe takılıp oturtulan Doğan K'ye polis ekipleri tarafından maske takıldı.

Doğan K, polis ekiplerine " Bağımlı değiliz ağa Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir ülke. Kimse kimsenin karısına kızına bakamaz. Benim evim yok. 10 gündür sokaklarda yatıyorum kimse bir şey diyor mu? Kimseye bir şey demedim ağabey. Eşimde gelsin ağabey, vallahi sıkıntı olmaz ağabey, Allah razı olsun. Çocuğumu göreyim ağabey."diye seslendi.

Şüpheli Doğan K ve eşi ayrı ayrı ekip araçlarıyla polis merkezine götürüldü.

Para istediği kişiyi bıçakladı... Hiç bir şey yokmuş gibi eşiyle sahilde yürürken polise yakalandı

Kaynak: İHA

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