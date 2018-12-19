Para ile Ziynet Eşyası Çalan 1 Kişi Tutuklandı

Kilis'te, bir evden 30 bin lira ve 100 dolar para ile 39 gram altın ve 32 bilezik hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, S.K'ya ait Namık Kemal Mahallesi Abidin Ağa Caddesinde ikametten 30 bin lira ve 100 dolar para ile 39 gram altın ve 32 bilezik hırsızlığı olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin S.B, D.G. ve M.Ç. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelilerden D.G. ve M.Ç'nin Hatay'da başka bir hırsızlık suçundan yakalanarak gözaltına alındığı bilgisine ulaştırmasından sona Kilis Emniyeti Hatay Emniyeti ile irtibata geçerek, 2 kişi ifadesi alındıktan sonra Hatay'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.G. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken M.Ç. ise nöbetçi savcılığın talimatı ile mevcutlu olarak getirildiği Kilis'te tutuklandı. - KİLİS

Kaynak: İHA