Para İçin Ringe Çıkan 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi

Tayland'da anne-babası olmayan ve okul masraflarını karşılamak için sekiz yaşından beri Tayland boksu maçları yapan 13 yaşındaki bir çocuk, son müsabakasında beynine aldığı darbeyle hayatını kaybetti.

3 RAUNDDA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Anucha Tasako adlı çocuğun ülkede büyük üzüntü yaratan ölümünün ardından, çocukların bu maçlara çıkmasının engellenmesi için yasada değişikliğe gidilmesi çağrıları yoğunlaştı. Anucha'nın kask takmadan çıkarıldığı maçın üçüncü raundunda beyin kanaması geçirdiği açıklandı.

TAYLAND BOKSU, KIRSAL KESİMLERDE YAYGIN

Tayland boksunun, özellikle ülkenin kırsal kesimlerinde çok yaygın olduğu belirtiliyor. Mahidol Üniversitesi'nin araştırmasına göre, bu spor beyne alınabilecek darbeler nedeniyle 15 yaşından küçükler için özellikle tehlikeli. Meclis'te 12 yaşından küçüklerin para için bu maçlara çıkarılmasını engelleyecek bir yasa tasarısı görüşülüyor. Turizm ve Spor Bakanı Weerasak Kowsurat, Anucha'nın ölümünden sonra sürecin hızlandırılacağını açıkladı.

YOKSUL ÇOCUKLAR İÇİN GEÇİM KAPISI

Doktorlar dahil birçok kesim düzenlemeye destek verirken, maç organizatörleri bu karşılaşmaların birçok yoksul çocuk için geçim kapısı olduğunu söylüyor. Anucha'nın, boks antrenörü olan amcası, yasanın 15 yaşından küçükleri kapsaması gerektiğini belirtti.

'HAKEM MAÇI DURDURMAKTA GEÇ KALDI'

Bazı boks turnuvalarının avukatlığını yapan Sukrit Parekrithawet ise Anucha'nın ölümünün münferit bir olay olduğunu, hakemin maçı durdurmakta geç kaldığını öne sürdü. Parekrithawet , "Daha önce böyle bir olay yaşanmadı. Salonda doktor yoktu. Çocukların maça çıkmasını engellerseniz Tayland boksu ölür. Yasa tasarısını hazırlayanlar, bu sporla ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Çocukken başlamazlarsa, nasıl deneyim kazanacaklar?" dedi.

Tayland'da birkaç gün önce de 12'ci rauntta nakavt olan Christian Daghio adlı 49 yaşındaki bir boksör hayatını kaybetmişti.