Para Halter Dünya Kupası yarın Tayland'da başlıyor
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Para Halter Dünya Kupası yarın Tayland'da başlıyor

Para Halter Dünya Kupası yarın Tayland'da başlıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Milli sporcuların katılacağı Para Halter Dünya Kupası, yarın Tayland'da başlayacak.

Milli sporcuların katılacağı Para Halter Dünya Kupası, yarın Tayland'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bangkok'ta düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek.

Teknik direktör Arif Kıran'ın önderliğindeki milli takımda kadınlarda 73 kiloda Sibel Çam, 55 kiloda Besra Duman ile 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar podyuma çıkacak.

Bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan organizasyon, 9 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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