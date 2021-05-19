Para Halter Dünya Kupası, yarın Gürcistan'da başlıyor

Milli sporcuların katılacağı Para Halter Dünya Kupası, yarın Gürcistan'da başlayacak.

Milli sporcuların katılacağı Para Halter Dünya Kupası, yarın Gürcistan'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek.

Kadınlarda 50 kiloda Nazmiye Muratlı, 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar ve 73 kiloda Sibel Çam podyuma çıkacak.

Bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan organizasyon, 23 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu