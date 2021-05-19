Para Halter Dünya Kupası, yarın Gürcistan'da başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Para Halter Dünya Kupası, yarın Gürcistan'da başlıyor

Para Halter Dünya Kupası, yarın Gürcistan'da başlıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Milli sporcuların katılacağı Para Halter Dünya Kupası, yarın Gürcistan'da başlayacak.

Milli sporcuların katılacağı Para Halter Dünya Kupası, yarın Gürcistan'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek.

Kadınlarda 50 kiloda Nazmiye Muratlı, 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar ve 73 kiloda Sibel Çam podyuma çıkacak.

Bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan organizasyon, 23 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Engin Akyürek Tuba Büyüküstün
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Burak Yılmaz Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Para Halter Dünya Kupası, yarın Gürcistan'da başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 13:47:05. #1.11#

title