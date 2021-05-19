Para Halter Dünya Kupası yarın başlıyor
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Para Halter Dünya Kupası yarın başlıyor

Para Halter Dünya Kupası yarın başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan Para Halter Dünya Kupası, yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacak.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan Para Halter Dünya Kupası, yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacak. 

Kupada Türkiye'yi, 50 kiloda Nazmiye Muratlı, 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar ve 73 kiloda Sibel Çam'dan oluşan dört milli halterci temsil edecek. 

23 Mayıs Pazar günü sona erecek yarışmada milliler, teknik direktör Arif Kıran yönetiminde podyuma çıkacak. 

 

 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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