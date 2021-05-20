Para Halter Dünya Kupası
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Para Halter Dünya Kupası

Para Halter Dünya Kupası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Para Halter Dünya Kupası, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başladı.

Para Halter Dünya Kupası, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun ilk gününde milli sporcular Nazmiye Muratlı ve Besra Duman, podyuma çıktı.

Nazmiye Muratlı, kadınlar 50 kiloda 108 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya uzanırken, Besra Duman ise kadınlar 55 kiloda 121 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya elde etti.

Besra'nın derecesi gençler kategorisinde de değerlendirildi ve bu kategoride tek sporcu olan milli halterci, altın madalya kazandı.

Kupada yarın 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar ve 73 kiloda Sibel Çam yarışacak.

Organizasyon 23 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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