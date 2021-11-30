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Para Halter Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Para Halter Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası

Gürcistan'da düzenlenen Para Halter Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Besra Duman, ikinci oldu.

Gürcistan'da düzenlenen Para Halter Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Besra Duman, ikinci oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiflis'te düzenlenen şampiyonada, 55 kiloda Besra, 116, 119 ve 121 kiloları kaldırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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