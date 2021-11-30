Gürcistan'da düzenlenen Para Halter Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Besra Duman, ikinci oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiflis'te düzenlenen şampiyonada, 55 kiloda Besra, 116, 119 ve 121 kiloları kaldırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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