Para gelmedi, gelecek
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Para gelmedi, gelecek

02.12.2020 13:32 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:37
Para gelmedi, gelecek

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını verdiği 93 milyonluk ödeneğin henüz gelmediğini açıkladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını verdiği 93 milyonluk ödeneğin henüz gelmediğini açıkladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapısında kullanılmak üzere 93 milyon TL'lik ödenek çıkartılması yönünde bakanlığa talimat verdiğini açıklamıştı. Eken tarafından bugün yapılan yazılı basın açıklamasında ödeneğin henüz Sivas'a ulaşmadığı paranın geleceği belirtildi. Açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan 'Demirağ İçin 93 Milyon TL Ödenek Çıkartıldı' başlıklı haberde yer alan bilgilerin yanlış anlaşılması nedeniyle aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur. Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken, 18 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen TOBB Ekonomi Şurasında 13 İl ve 63 Oda, Borsanın teveccühü ile İç Anadolu Bölge Sözcüsü olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 maddenin yer aldığı bazı talepleri aktarmıştır. Talepler arasında Demirağ OSB'nin teşvik kapsamına alınmasının hatırlatılması ve altyapı ödeneğinin gönderilmesi talebi de yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızda konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Demirağ OSB'nin altyapı ödeneğinin gönderilmesi konusunda talimat vermiştir. Sayın Bakanımız Mustafa Varank da konuyla ilgili yaptığı açıklamada ödeneğin 2020 sonu ve 2021 yılı içerisinde gönderileceği müjdesini vermiştir. Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Eken'de konuyla ilgili basın kuruluşlarına ödeneğin gönderileceğini ve altyapının 2021 yılı sonunda tamamlanacağı bilgisini vermiştir" denildi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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