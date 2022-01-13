KOZAN, ADANA (İHA) - Para etmeyen narenciye şekerleme oldu... Kilosu 200 TL

Adana'da kadınlar bu yıl satılamadığı için dalında kalan limon ve portakaldan şekerleme yaparak kilosunu 200 liradan satıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl para etmediği için dalında kalan limon ve portakaldan üretilen şekerlemenin kilosu 200 TL'den satılıyor.

Tarihi Hurmalı Konakta Melek Değirmenci ve Hürü Tuna narenciye üreticisinin bu yıl kilosunu 40 kuruş ve 2 TL'ye satamadıkları limon ve portakalın kabuklarını şekerleme yaparak ekonomiye kazandırdı.

Kilosu 200 TL'den satılan şekerleme için kara kazanların başına geçen kadınlar ilçede ilki gerçekleştirdi. Kabuklarını kullandıkları narenciye ürünlerinin içini de değerlendiren kadınlar limon ve portakalların suyunu da yazın satmak için hazırlıyor.

Hürü Tuna israf etmemek gerektiğini belirterek ev hanımlarına ek gelir olacak limon ve portakal kabuğu şekerlemesine şuan yoğun talep olduğunu söyledi.

Limon ve portakal şekerlemesi yapımının 4 gün sürdüğünü aktaran Hürü Tuna, "Limon ve portakalları kabuklarından ayırıyoruz. Ardından 2 gün kovalarda suda bekletiyoruz. Portakalı 3 gün bekletiyoruz. Ardından kazanlarda önce tuzlu suda 15 dakika haşlıyor ardından şekerli suda kaynatıyor ve şekerlemesini yaptıktan sonra tepsilerde kurumaya bırakıyoruz" dedi.

Kilosu 200 TL'den alıcı buluyor

Kilosunun 200 TL'den alıcı bulduğunu kaydeden Hürü Tuna, "Narenciyeyi zayi etmiyoruz. Her aşamasını hem kendi hem de ülke ekonomisine kazandırmış oluyoruz. Ev hanımları için güzel bir ek gelir aslında. Narenciyenin de içini sıkıp yaz için donduruyoruz ve meyve suyu elde etmiş oluyoruz. Her aşaması ekonomiye kazanmış oluyor. Siparişler yoğun ve güzel" diye konuştu.

Melek Değirmenci ise narenciye şekerlemesinin maliyetinin çok az olduğunu belirterek, "Odun, kazan, şeker olması üretim için yeterli. Şuan 500 kilograma yakın narenciye kabuğunu şekerlemeye dönüştürdük. 4 gün uğraşıyoruz ama siparişler yoğun ilgi güzel. Yazında meyve suyundan para kazanmış olacağız. Ev hanımları için güzel bir ekonomik kazanç. Kahvenin, çayın yanında ikram ediyoruz doğal bir ürün. Ürettiğimiz için mutluyuz. Narenciye olduğu müddetçe üretmeye devam edeceğiz" dedi.