Para dolu çantayı sahibine teslim eden temizlik görevlisine ödül

31.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:52

AMASYA'da, içinde para ve değerli eşyalar olan kadın çantası bularak zabıta aracılığı ile sahibine ulaştıran belediye temizlik işçisi Murat Gökçe, plaket ve hediye çeki ile ödüllendirildi.

Amasya'da belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Gökçe, cumartesi günü Yeşilırmak kenarında bulunan oturma alanlarında temizlik yaptığı sırada kadın çantası buldu. Çantanın içini kontrol eden Gökçe, yüklü miktarda para ve değerli eşyaların olduğunu gördü. Gökçe, sahibini bulamadığı çantayı Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Zabıta, paranın sahibini araştırarak çantanın Arife Öz'e ait olduğunu belirledi. Haber verilmesi üzerine belediyeye gelen Öz'e çantası teslim edildi.

ÖDÜLLENDİRİLDİ

İçinde para ve değerli eşyalar olan kadın çantasını zabıta aracılığı ile sahibine ulaştıran belediye temizlik işçisi Murat Gökçe, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından plaket ve hediye çeki ile ödüllendirildi. Başkan Sarı, "Çalışma arkadaşımız onurlu bir davranış sergiledi. Bizi gururlandırdı. Göstermiş olduğu bu örnek davranıştan dolayı biz de kendisini ödüllendirdik. Amasya güvenilir ve huzurlu bir şehirdir. Kimsenin emanetine ihanet edilmez. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız da burada güven içerisinde yaşayabilir. Amasya'mızı ve bizleri gururlandırdığı içinde personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA