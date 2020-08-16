Para dolu çantasını kaybetti, zabıta buldu
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Para dolu çantasını kaybetti, zabıta buldu

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, otomobil almak için ilçeye gelen Ali Olgun (55), para dolu çantasını pazar yerinde unuttu.

Para dolu çantasını kaybetti, zabıta buldu
16.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:50

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, otomobil almak için ilçeye gelen Ali Olgun (55), para dolu çantasını pazar yerinde unuttu. Çantasını bulamayınca zabıtadan yardım isteyen Olgun'un içerisinde 15 bin lira nakit para ile 10 bin lira değerinde altın bulunan çantası bulunarak, teslim edildi.

Sarayköy'e otomobil satın almak için gelen Ali Olgun, içerisinde 15 bin nakit para ve 10 bin lira değerinde altın bulunan çantasını dün kapalı pazar yerinde kaybetti. Aramalarına rağmen çantasını bulamayan Olgun, zabıta ekiplerinden yardım istedi. Zabıta ekipleri, pazar yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince, kaybolan çantanın bir pazar tezgahının yanında unutulduğu belirlendi. Zabıta ekibi çantayı unutulan yerden alarak Olgun'a teslim etti.Kayıp çantasına kavuşmanın sevincini yaşayan Olgun, zabıta personeline teşekkür edip, "Alışveriş için girdiğim pazar yerinde çantamın yerinde olmadığını fark edince çok endişelendim. Hemen zabıta ekiplerine koştum. Çantamın bulunması için adeta seferber oldular. Yapılan arama çalışmalarının ardından çantam bulundu. Çok sevinçliyim" dedi.


Kaynak: DHA

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