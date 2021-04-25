Para cezasına değil, puanlarının gitmesine tepki gösterdiler
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Para cezasına değil, puanlarının gitmesine tepki gösterdiler

Para cezasına değil, puanlarının gitmesine tepki gösterdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, D-100 karayolunda yapılan denetimlerde izin belgesi olmayan 100 tır ve kamyonet sürücüsüne toplam 14 bin 400 TL para cezası kesildi.

Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, D-100 karayolunda yapılan denetimlerde izin belgesi olmayan 100 tır ve kamyonet sürücüsüne toplam 14 bin 400 TL para cezası kesildi. Kamyonet ve tır sürücüleri kesilen para cezasına değil giden puanlarına tepki gösterdi.

Kocaeli'de korona virüs denetimleri kent genelinde sürdürülüyor. 3 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlar ekipler tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda polis ekipleri tarafından D100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde izin belgesi olmadığı halde otoyolu kullanmayıp D-100 Karayolunu kullanan 100 tır ve kamyon sürücüsüne toplam 14 bin 400 TL para cezası kesildi. Denetimler sebebi ile D-100 karayolunda seyir halinde olan araçlar uzun araç kuyruğu oluşturdu.

"20 puanımı yediler"

Sürücü Hakan Zengi, "Karamürsel, Gölcük ve Yalova'dan geçerken trafik sıkışıklığı olmuyor da şu üç şeritli yolu bize yasak ediyorlar. İstanbul'da şehir içine girip çıkıyoruz, her yere girip çıkıyoruz. Biz insanlardan ve taksicilerden daha dikkatliyiz. Bugün yasak dediler dünya kadar izin belgesi olmayan taksiciler var vızır vızır geçip gidiyorlar, sokaklarda geziyorlar. Biz zorunlu olarak ekmek parası için çalışıyoruz. Ben bu cezaları onaylamıyorum, yazık günah. 144 TL para kestiler, benim 20 puanımı yediler. Senelik 100 puanımız var bugün de 20 puanım gitti. Bu güne kadar toplam 50 puanım gitti. Bize de yazık. Bizim tek geçim kaynağımız şoförlük, benim puanlarım biterse ehliyetime el konacaklar ben o zaman nerede çalışacağım" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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